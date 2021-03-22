KPSS 2021 ne zaman? ÖSYM 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. KPSS sınav tarihi memur olma hayali kura milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından yapılan KPSS’de adaylar başvuru işlemlerini AİS ekranı ya da ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre bilgileri ile gerçekleştiriyor. ÖSYM 2021 KPSS sınav takvimine göre başvuru tarihi belli oldu. 2021 KPSS başvuruları ne zaman? İşte, 2021 KPSS sınav tarihi ve başvurular ile ilgili detaylar...

KPSS başvuru tarihi ile sınav tarihi detayları yakından takip ediliyor. 2021 KPSS lisans sınavı 4 oturum şeklinde düzenleniyor. Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanıyor. Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyecek. Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçığına yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecek. ÖABT’de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacak. KPSS ne zaman? 2021 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvuru tarihi…

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS başvuruları 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek. Adaylar ilk olarak her yıl olduğu gibi Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girecek.

2021 KPSS NE ZAMAN?

Adayların ilk gireceği sınav 2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik 1 Ağustos’ta düzenlenecek. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak. 2021 KPSS ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde yapılacak. KPSS başvurularını 28 Mayıs- 14 Haziran'da yapacak olan adaylar daha sonra yayınlanacak olan KPSS başvuru kılavuzundan yararlanabilecek.

28 Mayıs tarihinde başlayacak. Adaylar 2021-KPSS'de Genel Yetenek-Genel Kültür Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumlarına katılacak.

ÖSYM KPSS RAPORU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019 ve 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme Raporu'nu yayımladı. Raporda, sınavların sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden paylaşılan 2019 ve 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme Raporu'na göre, 2019 KPSS Lisans, yedi farklı oturumda düzenlendi. Bu oturumlarda Genel Yetenek-Genel Kültür Testleri, Eğitim Bilimleri Testi, Alan Bilgisi Testi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi uygulandı. Raporda genel yetenek-genel kültür testleri ve alan bilgisi sınavlarına (çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, istatistik, işletme, kamu yönetimi, maliye, muhasebe ve uluslararası ilişkiler) katılan adaylara ait sonuçlar değerlendirildi. 2019 KPSS Lisans Alan Bilgisi adayları için genel yetenek testinin doğru cevap sayısı ortalaması 26.24, genel kültür testinin doğru cevap sayısı ortalaması 26.68 olarak hesaplandı.



Genel yetenek testinin ham puan ortalaması 23.08, genel kültür testinin ham puan ortalaması 21.85 olarak hesaplandı. Genel yetenek testinin ve genel kültür testinin ortalama güçlük düzeyleri 0.44 olarak hesaplandı. Genel yetenek testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0.47, genel kültür testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0.45 olarak belirlendi. 2019 KPSS Lisans genel yetenek ve genel kültür testlerinin her birinde bulunan 60 sorunun tamamını doğru cevaplayan aday bulunmadığı rapora yansıdı. Genel yetenek ve genel kültür testlerinde birer aday 59 soruyu doğru cevapladı. Alan bilgisi testlerinin doğru cevap sayısı ortalamaları en yüksekten en düşüğe, hukuk testi 26.25, iktisat testi 16.68, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testi 15.52, maliye testi 15.50, kamu yönetimi testi 13.54, işletme testi 13.04, uluslararası ilişkiler testi 11.06, muhasebe testi 10.14 ve istatistik testi 8.92 şeklinde sıralandı.

2020 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI

2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı da yedi farklı oturumda düzenlendi. 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi adayları için genel yetenek testinin doğru cevap sayısı ortalaması 23.31, genel kültür testinin doğru cevap sayısı ortalaması 26.22 şeklinde hesaplandı. Genel yetenek testinin ham puan ortalaması 19.65, genel kültür testinin ham puan ortalaması ise 21.05 şeklinde gerçekleşti. Genel yetenek testinin ortalama güçlük düzeyi 0.39, genel kültür testinin ortalama güçlük düzeyi 0.44 olarak hesaplandı. Genel yetenek testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0.34, genel kültür testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0.38 oldu. 2020 KPSS Lisans genel yetenek ve genel kültür testlerinin her birinde bulunan 60 sorunun tamamını doğru cevaplayan aday olmadı. 2020 KPSS Lisans genel yetenek testinde üç aday 58 soruyu doğru cevaplayarak en yüksek doğru sayısına ulaştı. Genel kültür testinde ise 10 aday 58 soruyu doğru cevaplayarak en yüksek doğru sayısına ulaştı. Alan bilgisi testlerinin doğru cevap sayısı ortalamaları en yüksekten en düşüğe, hukuk testi 27.79, işletme testi 16.18, maliye testi 15.56, kamu yönetimi testi 15.14, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testi 15.02, uluslararası ilişkiler testi 14.63, iktisat testi 14.15, muhasebe testi 10.75 ve istatistik testi 9.61 şeklinde sıralandı.



Raporun sunuş bölümünde görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, şunları söyledi:



"Gerçekleştirdiğimiz sınavlarla ilgili hazırladığımız raporlardaki analiz ve değerlendirmelerin, sınavlara yönelik iyileştirmelerin yapılmasına imkân verdiğinin ve sınavların şeffaf bir şekilde uygulandığının göstergesi olduğu kanaatindeyiz. Bu raporlar, ÖSYM'nin temel değerlerinden hesap verebilir olmayı gerçekleştirmenin bir parçasını oluşturuyor. Bu vesileyle sınavların hazırlanmasında, uygulanmasında, değerlendirilmesinde emeği geçenlere ve raporun hazırlanmasına katkı sağlayan Değerlendirme Raporu Çalışma Grubu üyelerine teşekkür ederim. Sınav sonuçlarının adaylarımıza ve değerli ailelerine hayırlı olmasını dilerim."