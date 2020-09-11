11 Eylül 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.104 0.48 EURO 8,8450 0.45
USD 7,4650 0.22 ALTIN 465,900 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Eğitim Haberleri »
  • KPSS maratonunun ikinci haftası yarın başlıyor! KPSS alan bilgisi 1 ve 2. oturum saat kaçta başlayacak?

KPSS maratonunun ikinci haftası yarın başlıyor! KPSS alan bilgisi 1 ve 2. oturum saat kaçta başlayacak?

11 Eylül 2020 Cuma - 10:13 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 10:13

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında lisans düzeyinde alan bilgisi oturumları hafta sonu yapılacak. KPSS Alan Bilgisi 1'inci oturumu cumartesi sabahı, 2'inci oturumu cumartesi öğleden sonra ve 3'üncü oturumu pazar sabahı gerçekleştirilecek.


ÖSYM tarafından 31 il merkezi ve 35 sınav merkezinde yapılacak KPSS  Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve  endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1'inci oturumu yarın saat 10.15'te  başlayacak. KPSS alan bilgisi sınavlarının hukuk, iktisat, maliye testlerinin yer  aldığı 2'inci oturumu ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak. Adaylara bu  oturumlarda 120 soru için 150 dakika süre verilecek.

KPSS Alan Bilgisinin 3'üncü oturumu pazar günü saat 10.15'te  başlayacak. Adaylara,  işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu   yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden  sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAVLARDAKİ KORONAVİRÜS SALGINI ÖNLEMLERİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlarda yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler hakkında şu bilgileri vermişti:

 "Sınav binaları ve salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği  yapılacak ve dezenfekte edilecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav  binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.  İsteyen adaylar kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecekler. Sınav  görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak.  Adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de girebilecekler.  Sınav görevlilerimizin Kovid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip  edilecek. Kovid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal  edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak. Kovid-19 ile ilgili durumu  olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi  doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav  merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar. Bu durumda olan  adaylar, Başkanlığımız tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek."

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için  adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimsenin okul bahçelerine alınmayacağını  dile getiren Aygün, adayların sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan  çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirileceğini  belirtmişti.

ETİKETLER

KPSS kpss alan bilgisi Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi KPSS Alan Bilgisi 1'inci oturumu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.