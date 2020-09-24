Eylül ayının başında gerçekleştirilen KPSS için bekleyiş sürüyor. KPSS lisans oturumuna katılan adayların gözü ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS sonuçlarında. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS lisans sonuç tarihi...

2020 yılı KPSS lisans oturumu 6 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM'nın 2020 yılı sınav uygulama takvimine göre KPSS sonuçları ekim ayı içerisinde ilan edilecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuç tarihi belli oldu mu? İşte KPSS sonuçları ile ilgili merak edilenler...

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri 6 Eylül’de, Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de, ÖABT oturumları ise 20 Eylül’de yapıldı. Adayların gözü ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS lisans sınav sonuçlarında.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav işlemleri takvimine göre KPSS lisans sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar, KPSS sonuçlarını ÖSYM'nın aday ilemleri online sistem üzerinden öğrenebilecek.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.