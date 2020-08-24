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KPSS lisans sınav giriş yerleri 2020 belli oldu mu? KPSS lisans sınav giriş belgesi 2020 sorgulama!

24 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:13 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 11:13

KPSS lisans sınavı 6 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS lisans sınavı öncesi adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediliyor. Peki, KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte KPSS lisans sınav giriş belgesi 2020 detayları…


KPSS lisans sınavı 6 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS öncesi, adaylar son hazırlıklarını yaparken sınav giriş belgesinin belli olup olmadığını da kontrol ediliyor. KPSS sınav giriş belgesi hakkındaki araştırmalar sınava az bir süre kala yoğunluk kazandı. Sınav giriş merkezini merak eden adaylar, KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak 2020? KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2020? KPSS lisans sınav giriş belgesi hakkında merak edilenler…

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

2020 KPSS lisans Sınav giriş belgelerinin bu hafta açıklanması bekleniyor. Buna bağlı olarak KPSS sınav giriş belgelerinin en erken 27 Ağustos tarihinde erişime açılması ön görülüyor.

KPSS LİSANS TAKVİMİ 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021

 

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