KPSS lisans alan bilgisi sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor? Sınavdan kaçında dakika çıkılabilir, ilk kaç dakika çıkmak yasak?

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının 3. Bugün gerçekleştirilecek. 3. Oturumun ilki saat 10:15'te, sonraki ise saat 14:45'te başlayacak. Sınava katılan adaylar ve yakınları ise sınav hakkında merak edilenleri son saat aramaya devam ediyor. Peki, sınavdan ne zaman çıkılabilecek? KPSS'de ilk kaç dakika çıkmak yasak?

KPSS İLK KAÇ DAKİKA ÇIKMAK YASAK?

KPSS Alan Bilgisi oturumlarında ve DHBT’de sınav süresince sınav salonunu terk etmeleri yasak. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecek.

Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecek. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacak. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecekler. İlgili oturum için verilen cevaplama süresinin bitiminde soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları salon görevlileri tarafından adaylardan toplanacak ve koruma altına alınarak hemen paketlenecek. Paketler ise hiçbir biçimde açılmayacaktır.

13 EYLÜL KPSS OTURUMLARI

13 Eylül 2020 tarihinde Sabah Oturumuna katılacak adaylar, saat 10.15’te sınava başlayacaklardır. Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak İşletme Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra İşletme Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve Muhasebe Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra Muhasebe Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak İstatistik Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Adaylar 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. Oturumu için sınav giriş yerlerini ve belgelerini aşağıdaki link üzerinden edinebilirler.

2020 KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA