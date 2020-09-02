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KPSS lisans alan bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

AA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 15:30 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 15:35

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12-13 Eylül'de düzenlenecek 2020-KPSS lisans alan oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından  12-13 Eylül'de düzenlenecek 2020-KPSS lisans alan oturumları sınava giriş  belgeleri erişime açıldı.
 
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Eylül'de  düzenlenecek 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi,  uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2020-KPSS  alan bilgisi sınavları 2. oturumu (Hukuk, iktisat, maliye) ile 13 Eylül 2020'de  uygulanacak 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 3. oturumuna (İşletme,  muhasebe, istatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara  atanma işlemleri tamamlandı.
 
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş  belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.
 
12 Eylül'deki 2020-KPSS Lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu için  adaylar, saat 10.00'dan sonra, aynı gün uygulanacak 2. oturumu için saat  14.30'dan sonra; 13 Eylül'de yapılacak 3. oturumu için saat 10.00’dan sonra sınav  binalarına alınmayacak.

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