KPSS ile ilgili önemli gelişme! İnsan Hakları Eylem Planı'nda açıklandı!

Cumhurbaşakanı Recep Tayyip Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı. İnsan Hakları Eylem Planı'nı, 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlandığını dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet'in 100. yılına girmeye hazırlanan Türkiye'nin temel politika belgesi olacak" dedi. Erdoğan, ''Bu sürecin sonunda 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır'' dediği belgenin öne çıkan başlıkları arasında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile hakim ve savcı adaylığı sınavı gibi sınavlar ile ilgili açıklaması oldu. Peki, KPSS nasıl olacak? KPSS değişecek mi? İşte 2021 KPSS ile ilgili İnsan Hakları Eylem Planı'nda açıklanan o madde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı. 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belgeden oluşan İnsan Hakları Eylem Planı'nın nihai amacının "yeni ve sivil bir anayasa yapmak" olduğu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan planın 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlandığını belirtti. Erdoğan, plan, mevzuat ve idari faaliyetleri hukuki öngörülebilirlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik temelinde ele alacağını vurgulayarak kazanılmış haklara, suç ve cezanın şahsiliğine, masumiyet karinesine güçlü bir vurgu içereğinin de belirtti. Özellikle Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile hakim ve savcı adaylığı sınavı gibi sınavlar ile ilgili açıklaması dikkat çekti. Peki, KPSS nasıl olacak? KPSS değişecek mi? İşte 2021 KPSS ile ilgili İnsan Hakları Eylem Planı'nda açıklanan o madde!

KPSS NASIL OLACAK? KPSS DEĞİŞİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın İnsan Hakları Eylem Planı'nın maddeleri ile ilgili açıklama yaptı. İnsan Hakları Eylem Planı'nın nihai amacının "yeni ve sivil bir anayasa yapmak" olduğu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan KPSS ile ilgili değişikliğin olacağını işaretini verdi. Planın maddelerinde dikkat çeken KPSS ile ilgili o madde şu şekilde:

"Kamu personeli seçme sınavı, hakim ve savcı adaylığı sınavı gibi sınavlarda adayların bilgilerini daha etkin şekilde ölçüyoruz. İnsan hakları noktasında duyarlı insan kaynağının gelişeceğini düşünüyoruz."

2 YILDA UYGULAMAYA GEÇECEK 11 TEMEL İLKE!

11 temel ilke

1- İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel amaç ve görevi, bu hakları korumak ve geliştirmektir.

2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.

3- Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.

4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün yönetsel faaliyetlerin temel özelliğidir.

5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.

6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.

7- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.

8- Adli ve idari işleyiş; masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.

9- Hiç kimse, eleştirisi veya düşünce açıklaması nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

10- Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.

11- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilmelidir. Adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının merkezindedir.