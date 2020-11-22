KPSS heyecanı! Dikkat çeken önlemler

Ankara'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim oturumu yapıldı. Sınav, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle gerçekleştirildi.

KPSS ortaöğretim oturumu, Ankara 'da da yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınav için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne gelen adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, belirlenen noktalarda ellerini dezenfekte ettikten sonra içeri alındı.

Burada adaylara ikinci maske verildi. Adayların aileleri ise salgın nedeniyle okul bahçelerine alınmadı. Sınav binasına girişler, saat 10.00 itibarıyla sona erdi. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.