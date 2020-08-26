KPSS giriş yerleri belli oldu mu? KPSS giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte ÖSYM duyuru sayfası

KPSS lisans düzeyin sınavı 6 Eylül'de yapılacak. KPSS sınavına sayılı günler kala yüz binlerce aday KPSS giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. KPSS adaylarının gözü ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS giriş belgelerinde. Peki, KPSS giriş yerleri belli oldu mu? KPSS giriş belgeleri açıklandı mı? KPSS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM duyuru sayfası...
ÖSYM KPSS LİSANS TAKVİMİ
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.
KPSS LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020
KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020
KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 KPSS lisans Sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. KPSS giriş belgelerinin sınavdan 1 hafta kala adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu bağlamda KPSS sınav giriş belgelerinin en erken 27 Ağustos tarihinde erişime açıklanması bekleniyor.