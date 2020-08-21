KPSS giriş belgesi ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sınavı ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi sınavı 6 Eylül'de başlıyor. KPSS'nin yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan adaylar sınava girecekleri okulları araştırıyor. Peki, KPSS giriş belgesi yayınlandı mı? KPSS giriş belgesi ne zaman açıklanacak? KPSS sınava giriş yerleri belli oldu mu? KPSS lisans sınavı ne zaman? İşte KPSS lisans sınava giriş giriş belgesi ile ilgili detaylar...
Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen KPSS 2020 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kamu kurumlarında çalışmak ve memur olmak isteyen adayların gireceği KPSS lisans düzeyi sınavı için gözler ÖSYM tarafından açıklanacak sınav yerlerinde. Milyonlarca adayın katılacağı KPSS lisans düzeyi sınavı için adaylar hazırlıklarını tamamladı.
KPSS NE ZAMAN?
KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı ile Eğitim Bilimleri sınavı 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi de 13-13 Eylül tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Lisans mezunlarının katılacağı KPSS için giriş belgeleri henüz açıklanmadı. KPSS giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.
KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
KPSS lisans düzeyi sınavına girecek adaylar sınava giriş belgelerinin ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (ais) üzerinden alabilecek.