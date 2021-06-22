KPSS geç başvuruları başladı! KPSS geç başvuru ne zaman bitiyor? KPSS ödemesi hangi bankaya yapılır?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı geç başvuruları bugün itibariyle başladı. Daha önce KPSS başvurularını yapamayan adaylar ÖSYM tarafından belirlenen günlerde geç başvurusunu yapabiliyor. KPSS geç başvurusu ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? KPSS geç başvuru nasıl yapılır? KPSS geç başvuru ne zaman bitiyor? KPSS sınav tarihi ne zaman? KPSS ücret ödemesi hangi bankaya yatacak 2021? İşte detaylar...
KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM duyurdu. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için geç başvurular başlıyor. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden 22-23 Haziran 2021 tarihleri arasından başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar 23 Haziran saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek.
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenecek.
2021 KPSS NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.
2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.
KPSS ÜCRET ÖDEMESİ HANGİ BANKAYA YATACAK 2021?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecekler.
- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
- ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
- Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekiyor. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabiliyor. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekiyor. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.