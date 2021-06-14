KPSS geç başvuru tarihi ne zaman, KPSS lisans geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ortaöğretim başvuruları bugün sona eriyor. ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre 1 Ağustos ve 7-8 Ağustos günlerinde yapılacak KPSS sınavı son başvuru tarihi 14 Haziran 2021, yani bugün. KPSS başvurusunu bugün yapmayacak olan adaylar KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti hakkındaki detayları sorgulamaya başladı.

Devlet memuru olma hayali kuran vatandaşların başvuracağı KPSS başvurusunun son günü. Lisans, önlisans ve ortaöğretim (lise) mezunları katılım sağladığı sınav bu yıl sadece lisans mezunları için düzenlenecek. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurularını elektronik ortamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ais.osym.gov.tr internet adresinden veya Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulamasından 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar yapabilecek. Başvurusunu bugün yapamayacaklara ise KPSS geç başvuru tarihi ne zaman, KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? sorularına yanıt arıyor.

KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumları için geç başvuru tarihi 22-23 Haziran 2021 olarak belirlendi.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür - Eğitim Bilimleri (Her bir oturum için): 90 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her bir oturum için): 65 TL

ÖABT (Her bir ÖABT alanı için): 90 TL

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

KPSS lisans sınavı başvurusunda bulunacak adayların ücretleri yatırabileceği bankalar şöyle

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz)

Sınav ücretini online ödemek için ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı/banka kartı kullanmak mümkün.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; TC kimlik numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekiyor.