KPSS geç başvuru ne zaman? KPSS ne zaman? KPSS tarihleri

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi başvuruları 13 Temmuz'da sona ermişti. KPSS başvurularını yapamayan adaylar için de KPSS geç başvuru süreci başlayacak. Peki, KPSS geç başvuru ne zaman? KPSS ne zaman? İşte KPSS sınav tarihleri...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi başvuruları sona erdi. ÖSYM tarafından belirlenen dönemde, sınav başvurularını yapamayan adaylar için geç başvuru süreci başlıyor. Peki, KPSS geç başvuru ne zaman? KPSS ne zaman? İşte KPSS sınav tarihleri...

ÖSYM tarafından lisans düzeyinde gerçekleştirelecek 2020 KPSS başvuruları 13 Temmuz 'da sona ermişti. ÖSYM tarafından belirlenen sürede başvurularını gerçekleştiremeyen adaylar için geç başvuru süreci başlıyor.

KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS geç başvuru tarihi 22 Temmuz olarak belirlendi. KPSS için geç başvuruları 22 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Geç başvuru gününde daha önce başvurusu yapılan oturumlara ekleme yapılabilecek. Adaylar KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT için başvuru yapabilecek.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM geç başvuru bünlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak uyguluyor. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, bankalara ödenmiyor. Geç başvuru günlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-işlemler alanından yer alan "ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmesi gerekiyor.

KPSS GEÇ BAŞVURU İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumuna başvuran ancak, KPSS’nin diğer oturumlarına girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilecekler.

30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında girmek istediği oturumları seçerek sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremezler.

Sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde (geç başvuru günleri dâhil) ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekler.

KPSS NE ZAMAN? SINAV TARİHLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi

Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45