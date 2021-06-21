KPSS geç başvuru ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM giriş ekranı ve KPSS geç başvuru tarihi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı geç başvuruları başlıyor. Peki, Peki, KPSS geç başvurusu ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM giriş ekranı...
KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM duyurdu. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için geç başvurular başlıyor. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden 22-23 Haziran 2021 tarihleri arasından başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar 23 Haziran saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek.
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenecek.
2021 KPSS NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.
2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.