KPSS ertelenir mi 2021? Yangın nedeniyle gözler resmî açıklamalara çevrildi!

KPSS için saatler kaldı. Türkiye genelinde meydana gelen yangınlar nedeniyle adaylar sınavların ertelenip ertenmediğini merak ediyor. Peki, KPSS ertelenir mi?

KPSS ertelenir mi, sorusuna sınava girecek adaylar tarafından yanıt aranıyor. Orman yangınları birçok ilde hayatın sekteye uğramasına neden olup tüm Türkiye’yi derinden etkileyince KPSS’nin akıbeti sorgulanmaya başladı.

KPSS ERTELENİR Mİ?

ÖSYM henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. KPSS’nin erteleneceği ise öngörülmüyor.

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri sınavı, 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

KPSS Alan Bilgisi sınavı, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi ikinci sınav, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS ÖABT sınavı, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.