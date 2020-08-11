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KPSS en az 60 puanla memur alımı! Kırıkkale Bahşılı Belediyesi memur alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

11 Ağustos 2020 Salı - 9:41 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 9:42

Kırıkkale Bahşılı Belediyesi İtfaiye eri ve teknisyen kadrolarunda istihdam edilmek üzere 22 memur alıyor. Peki, Kırıkkale Bahşılı Belediyesi memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Kırıkkale Bahşılı Belediyesi memur alımı detayları...


Kırıkkale Bahşılı Belediyesi  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 22 memur alıyor. Başvurular 24 Eylül'de başlıyor. Peki, Kırıkkale Bahşılı Belediyesi memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Kırıkkale Bahşılı Belediyesi  memur alımı başvuru şartları...
 
 
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 11 İtfaiye eri ve 11 teknisyen memur alıyor. Bahşılı Belediyesi memur alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. 
 
MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
 
Yayımlanan ilana göre memur olarak istihdam edilecek itfaiye eri kadrosu için adayların KPSS'den en az 60 puan almaları gerekiyor. Ayrıca adaylardan lisans programlarının herhangi birinden mezun olması ve en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmaları şartı isteniyor. 
 
Memur olarak istihdam edilecek teknisyen kadrosu için de adayların KPSS'den en az 63 puan almaları, Meslek Lisesi veya dengi okullardan mezun  ve en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmaları gerekiyor. 
 
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR? 
 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 24 Eylül 2020 tarihinden 28 Eylül 2020 tarihi mesai bitimine kadar, müracaatlarını yapabilecekler. 
 
Adaylar başvuru belgelerini:
 
• Elektronik ortamda, Belediyemiz, www.bahsili.bel.tr internet adresine,
 
• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Bahşılı Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası adresine gönderilebilecek. 
 
 
 

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