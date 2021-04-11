KPSS DHBT sınavı saat kaçta bitiyor? DHBT sınavı kaç dakika? İşte KPSS DHBT sınavı detayları...

Koronavirüs nedeniyle ertelenen 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (2020-KPSS DHBT) bugün gerçekleştirilecek. Adaylar ve yakınları KPSS DHBT sınavının süresini, başlangıç ve bitiş saatlerini araştırıyor. Peki, DHBT sınavı saat kaçta bitiyor? DHBT sınavı kaç dakika? KPSS DHBT kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? DHBT sınavından en erken saat kaçta çıkılır? İşte detaylar...

Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen KPSS DHBT bugün yapılacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS DHBT sınavı için adaylar sınav merkezlerine gelmeye başladı. Adaylar ve yakınları, KPSS DHBT sınavının süresini ve kaçta biteceğini araştırıyor. Peki, DHBT sınavı saat kaçta bitiyor? DHBT sınavı kaç dakika? KPSS DHBT kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? DHBT sınavından en erken saat kaçta çıkılır? İşte detaylar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelenen KPSS DHBT sınavı bugün gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (2020-KPSS DHBT) saat 10.15'te başlayacak, adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların, sınavda soruları yanıtlamaları için 60 dakika süre tanınacak.

KPSS DHBT saat kaçta bitiyor?

KPSS DHBT sınavı 10.15'te başlıyor. Sınav 11.15'te sona erecek.

Sınavda alınacak önlemler

Covid-19 salgınına karşı sınav öncesi alınan tedbirler kapsamında, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.Ayrıca, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.Covid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Covid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaflar

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara girecek adaylar ile bu kişilerin yanında bulunan bir refakatçi ve sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Bu kapsamda adaylar, sınava giriş belgesini, sınav görevlileri ise ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak suretiyle sınav binalarına ulaşım sağlayabilecek.

Adayların ve refakatçilerinin sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları, adaylara refakat edenlerin binaların önlerinde beklememeleri gerekiyor.