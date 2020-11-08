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KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM ais DHBY başvuru ekranı!

08 Kasım 2020 Pazar - 9:32 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 9:32

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre DHBT başvuruları 16 Kasım'da sona erecek. Peki, KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM ais DHBT başvuru ekranı!


Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alımlarında yapmış olduğu yeterlilik sınavı yerine yapılan DHBT sınavı için başvurular başladı. ÖSYM internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2020-KPSS DHBT 27 Aralık'ta uygulanacak. Peki, KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? İşte DHBT başvuru ÖSYM ais sistemi...
 
2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular başladı. Başvuru süreci 16 Kasım'da sona erecek. DHBT'ye başvuracak adayların, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmaları  gerekiyor. 
 
KPSS DHBT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
 
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
 
 
DHBT BAŞVURUSUNDA HES KODU ŞARTI
 
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için ilgili merkezlere gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekecek.
 
Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
 

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