KPSS başvuruları başladı. Yurtdışından alınan yükseköğretim diploması denkliği için Yükseköğretim Kurulu'na başvuranların da KPSS Eğitim Bilimleri sınavına katılması gerekiyor. Diploma denklik için başvuru yapacaklar için de süreç başladı. Peki, KPSS denklik puanı nedir? KPSS'ye denklik için katılacaklar nasıl başvuru yapacak? İşte 2020 KPSS başvuru koşulları...

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi başvuruları alınmaya başlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS 'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Yurtdışından alınan yükseköğretim diploması denkliği için Yükseköğretim Kurulu'na başvuranların da KPSS Eğitim Bilimleri sınavına katılması gerekiyor. Peki, KPSS denklik puanı nedir? KPSS'ye denklik için katılacaklar nasıl başvuru yapacak? İşte KPSS denklik için başvurular...

KPSS lisans düzeyi başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları başladı.

Yurtdışından alınan yükseköğretim diploması denkliği için Yükseköğretim Kurulu'na başvuranların da KPSS Eğitim Bilimleri sınavına katılması gerekiyor. 2020 KPSS'ye Öğretmenlik meslek bilgisi alanı için Yükseköğretim Kurulu'na başvuran adayların Yurt dışından almış olduğu diplomasının denkliği için de süreç başladı.

KPSS DENKLİK SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika KPSS DENKLİK İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILIR? Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. KPSS başvurular elektronik ortamda alınacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

SINAVA DENKLİK PUANI İÇİN KATILAN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Yurtdışından alınan yükseköğretim diploması denkliği için başvuran adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yayınlanan KPSS başvuru kılavuzuna göre başvuru yapmaları gerekiyor.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” ile Yükseköğretim Genel Kurulu kararları uyarınca, yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında başvuran adaylardan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca haklarında sınava girme kararı alınanların KPSS Eğitim Bilimleri Sınavına girmeleri gerekiyor.

Diploma denklik belgelerine düşülen Öğretmenlik şerhi Yükseköğretim Kurulu tarafından “Bu belge sahibi adına yukarıda belirtilen alanda öğretmenlik belgesi düzenlenebilmesi için, ilgilinin Öğretmenlik alanında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri alanında başarılı olması gerekmektedir” olarak değiştirildi.

Öğretmenlik alanında sınava alınan adaylar için puan hesaplamasında yapılan değişiklik nedeniyle, önceki yıllarda yapılan KPSS Eğitim Bilimleri sonuçları geçersiz sayılıyor.

Yurt dışında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran veya başvuracak adaylar KPSS'ye başvurabilecekler.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun Yurt dışı diploma denklik belgesi ile ilgili kararı şu şekilde:

"Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.05.2016 tarihli toplantısında; hakkında Seviye Tespit Sınavı kararı alınmamış kişilerin de mevcut sınavlara katılabilmeleri ve başvuruları Seviye Tespit Sınavı kararı ile sonuçlandığı taktirde elde ettikleri Seviye Tespit Sınavı sonucunun geçerli sayılmasına karar verilmiştir. Adayların tümü (diploma denklik belgesi için KPSS Eğitim Bilimleri Sınavına katılacak adaylar da dâhil) KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna başvurmak zorundadır. Adaylar, Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında yurt dışı diplomaları denkliği için KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna katılacaklardır. Diğer oturumlara katılmak zorunlu değildir, adayın tercihine bağlıdır.

Kılavuzun “Değerlendirme” maddesine göre adayların ilgili KPSS Puanları hesaplanacaktır.

Sınavın KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna giren ve sınav başvurusunda “Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Denklik Puanımın Hesaplanmasını İstiyorum” seçeneğini işaretleyen adayların Denklik Puanı hesaplanacaktır. Denklik Puanının hesaplanmasında adayların Eğitim Bilimleri Testindeki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak ve aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden Denklik Puanları hesaplanacaktır. Testteki Toplam Soru Sayısı, iptal edilen soru/sorular çıkarıldıktan sonra kalan soru sayısıdır. Adayların sınavda başarılı olabilmesi için Denklik Puanlarının 100 üzerinden en az 40 olması gerekmektedir.

Sınavda başarılı olan adaylar adına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca Diploma Denklik Belgesi düzenlenir. Denklik işlemleri için sınava giren adaylardan, sınav sonucuna göre başarılı olamayıp denklik belgesi almaya hak kazanamayanlar, girdikleri sınavın sonuçlarını diğer atama ve yerleştirmelerde kullanamazlar."

KPSS DENKLİK PUANI NEDİR?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından haklarında Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinden (Örneğin Tarih Öğretmenliği) başarılı olması istenen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan KPSS ÖABT sınavına başvuru yapmak zorundadır. Diploma denklik için başvuru yapan adayların ÖABT Denklik Puanı ayrıca YÖK’e iletilecek. ÖABT Denklik Puanının hesaplanmasında adayların ilgili alandaki ÖABT sınavındaki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak ve 100 üzerinden Denklik Puanları hesaplanacak.

Başvuru süresi içinde (geç başvuru günleri dâhil) bu bilgi alanında değişiklik yapılabilecektir. Başvuru süresi içinde bu bilgi alanında değişiklik yapmayan adaylar, 15-17 Eylül 2020 tarihleri arasında bu alanda işaretleme yapabileceklerdir. Bu süreden sonra değişiklik yapılamayacaktır. Bu alanda işaretleme yapan adaylara “Denklik” puanı hesaplanacak, bu alanda işaretleme yapmayan adaylara “Denklik” puanı hesaplanmayacak.

Mezun olunan üniversitenin bulunduğu ülke adı ve kodu sınava denklik puanı için katılma durumu alanında işaretleme yapan adaylar bu alana, mezun oldukları üniversitenin bulunduğu ülkenin adını ve kodunu, Tablo-5’den bularak yazacaklardır.