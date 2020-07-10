KPSS'den en az 60 puanla memur alınacak! Osmangazi Belediyesi memur alımı ilanı yayımlandı!

Osmangazi Belediyesi KPSS'den en az 60 puanla memur alıyor. Osmangazi Belediyesi tahsildar ve veznedar alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Osmangazi Belediyesi memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Osmangazi Belediyesi tahsildar ve veznedar memur alımı ilanı ve detayları...

Osmangazi Belediyesi tahsildar ve veznedar kadrolarında memur alıyor. Adayların KPSS 'den en az 60 puan almaları gerekiyor. Memur alımı başvuruları 14 Ağustos'ta sona erecek. Peki, Osmangazi Belediyesi memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Osmangazi Belediyesi tahsildar ve veznedar memur alımı ilanı ve başvuru şartları...

Osmangazi Belediyesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre KPSS puanına göre memur alıyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Osmangazi Belediyesi'ne alınacak tahsildar ve veznedar alımı için başvuru şartları belli oldu.

Osmangazi Belediyesi'nin Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre, tahsildar ve veznedar kadrosunda 5 memur istihdam edilecek. Tahsildar ve veznedar kadrosu başvurusu için adayların KPSS'den en az 60 puan almaları, önlisans düzeyinde eğitim veren okulların Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye, Emlak ve Emlak Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yerel Yönetimler, Bankacılık ve Sigortacılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden birinden mezun olmaları gerekiyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurulaın 14 Ağustos Cuma gününe kadar Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim bölümüme şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması gerekiyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ MEMUR ALIMI İLANI