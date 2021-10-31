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KPSS'den 60 puan alanlar için iş fırsatı! 1749 kişi istihdam edilecek, ön lisans ve ortaöğretim mezunları...

AA |  31 Ekim 2021 Pazar - 8:09 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 8:09

İş arayanlara iyi haber! KPSS'den 60 puan almak yeterli. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1749 kişi için kadro açıldı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımı yapacak.


KPSS'de 60 puan alan ön lisans ve ortaöğretim mezunları için iş fırsatı! Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, AFAD'ın taşra teşkilatında  çalıştırılmak üzere, 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile  sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.
 
Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı sınavına başvuranlarda,  2020 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları  için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranacak.
 
Ayrıca AFAD tarafından çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş  (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.
 
Sözleşmeli personel alımı sınavına başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B)  grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve  ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları  gerekecek.
 
Başvurular elektronik ortamda
 
Adaylar başvurularını, 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinde Afet ve Acil  Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı  "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda  yapabilecek.
 
Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar  bölümündeki ilan ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek.
 
  
 

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