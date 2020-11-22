KPSS'de kaç net kaç puan getirir? KPSS ortaöğretim puanı nasıl hesaplanır?

2020 KPSS ortaöğretim düzeyi sınavı bugün gerçekleştirildi. 81 ilde 188 merkezde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı sonrasında adaylar soruları değerlendirmeye başladı. KPSS'den geçerli puan alarak kamuda memur olmak isteyen pek çok kişi sınav puanını hesaplama yöntemini araştırıyor. Peki, KPSS ortaöğretim puanı nasıl hesaplanır? KPSS ortaöğretim kaç net, kaç puan? İşte KPSS ortaöğretim puan hesaplama...

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu bugün 81 ilde 188 merkezde gerçekleştirildi. Saat 10.15'de başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan 'Genel Yetenek' ve 'Genel Kültür' testleri uygulandı. Sınavdan çıkan adaylar başta sosyal medya olmak üzere soruları değerlendirmeye başladı. Pek çok aday da 'KPSS ortaöğretim puanı nasıl hesaplanır?' sorusunu araştırıyor. Peki, KPSS ortaöğretim puanı nasıl hesaplanır? KPSS ortaöğretim kaç net, kaç puan?İşte KPSS ortaöğretim puan hesaplama...

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacak. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacak. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekiyor.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacak. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ NET, KAÇ PUAN?