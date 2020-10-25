KPSS'de 2020 Oscar Ödülleri sorusu! 2020 Oscar Ödülleri en iyi erkek oyuncu ödülünü kim aldı?

KPSS ön lisans sınavı bugün gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından uygulanan sınavda sınav sorularının zorluk derecesi adayları zorladı. Ancak güncel konular kategorisindeki soruların kolay olduğu yorumları yapılıyor. KPSS ön lisans sınavında merak edilen soruların biri de 2020 Oscar Ödülleri ile ilgili soruydu. Peki, KPSS'de 2020 Oscar Ödülleri sorusunun cevabı ne? 2020 Oscar Ödüller en iyi erkek oyuncu ödülünü kim aldı? İşte KPSS'de çıkan 2020 Oscar Ödülleri sorusu...

2020 KPSS ön lisans sınavı bugün 81 il merkezinde yüzbinlerce adayın katılımıyla gerçekletirildi. Adaylar, sınavdan çıkar çıkmaz sosyal medyada KPSS ön lisans 2020 sınav soruları ile ilgili değerlendirme yapıyor. KPSS ön lisans 2020 sınavında sorulan soruları da araştıran adaylar cevaplarının doğru olup olmadığını kontrol ediyor. KPSS'de sorulan sorulardan biri de 2020 Oscar Ödülleri sorusu. Peki, 2020 Oscar Ödüller en iyi erkek oyuncu ödülünü kim aldı? İşte KPSS ön lisans 2020 Oscar Ödülleri sınav sorusunun cevabı...

2020 OSCAR ÖDÜLLER EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

2020 yılı 92. Oscar Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı, Joker filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix'in oldu.

JOAQUİN PHOENİX KİMDİR?

Joaquin Rafael Phoenix 1974'te doğdu. Leaf Phoenix olarak da bilinir, Amerikalı aktör, müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen ve aktivisttir. Ridley Scott'ın yönettiği Gladiator filmindeki Commodus rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olmuştur. 2005 yılında bir biyografi filmi olan Walk the Line'da müzisyen Johnny Cash'i canlandırarak bir kez daha Oscar'a aday olmuştur. 2012 yapımı The Master filmindeki Freddie Quell rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bu ödüle 3. kez aday olmuştur.

Phoenix, 2008 yılında beklenmedik bir şekilde aktörlüğü bıraktığını ve rap müzisyeni olarak kariyerine devam edeceğini duyurmuştur. 1993 yılında aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle genç yaşta ölen aktör River Phoenix'in kardeşidir. Ayrıca 2019 yılında çekilen ve başrolünü oynadığı Joker filmindeki performansıyla 92. Akademi Ödüllerinde En iyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı.

İşte 2020 Oscar ödül töreninde Joaquin Phoenix’in yaptığı konuşma:

“Çok uzun zamandır hep birlikte karşı karşıya olduğumuz sorunları düşünüyorum ve bazen şöyle hissediyoruz ve hissettiriliyoruz ki farklı amaçlara ve öncülüklere liderlik ediyoruz aslında ama ben bir ortaklık görüyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği, ırkçılık, eşcinsel hakları, hayvan hakları olsun bunlardan bahsederken adaletsizliğe karşı bir mücadeleden bahsediyoruz. Bir ülkenin, bir ırkın, bir cinsiyetin ve bir türün egemenlik ve istismarı hakkı olduğu fikrine karşı çıkıyoruz. Doğal dünyadan çok korktuğumuzu düşünüyorum ve hepimizin suçlu olduğu egosantrik, ben merkezci bir dünya bakışı var. Kendimizi dünyanın merkezi zannediyoruz. Tabiata gidip kaynaklar için onu sömürüyoruz. Bir ineğin yavrusunu çalıyoruz. Sonra sütünü alıp kahvemize koyuyoruz. Kişisel değişim fikrinden korkuyoruz ve bir şeyleri feda etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Değişim sistemleri geliştirerek çevreye faydalı olabiliriz.”