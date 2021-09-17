KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır? KPSS taban puanları ve branş sıralaması merak ediliyor!

KPSS sonuçları açıklandı, gözler 2021 KPSS taban puanları ve branş sıralamasına çevrildi. Kamu Personeli Seçme Sınavı (2021 KPSS) sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde erişime açıldı. KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla KPSS branş bazında sıralama ve taban puanları yoğun bir şekilde sorgulanmaya başlandı. Peki, 2021 KPSS taban puanları ve branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS taban puanları ve branş sıralaması açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki 2021 KPSS branş sıralaması belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte 2021 KPSS taban puanları ve branş sıralaması...

KPSS BRANŞ SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

KPSS taban puanları ve branş sıralamaları henüz açıklanmadı.

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BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.