KPSS branş sıralaması görüntüleme ve sorgulama! ÖSYM önlisans branş bazında başarı sıralaması yayınlandı!

ÖSYM, geçtiğimiz günlerde açıkladığı KPSS ön lisans sonuçları sonrasında başarı sıralamasına da erişime açtı. KPSS önlisans branş bazından başarı sıralamasının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından sınav giren adayların sıralama hakkında yaptığı araştırmalar da arttı. Öğrenciler branş sıralamalarının açıklanmasıyla kendi başarı durumlarını rahatlıkla değerlendirebilecek ve görüntüleyebilecek. Peki, KPSS önlisans branş sıralaması nasıl öğrenilir? İşte 2020 KPSS önlisans branş bazında başarı sıralaması…

KPSS önlisans sınavı sonuçlarının 26 Kasım’da erişime açılmasının ardından ÖSYM sabah saatlerinde KPSS önlisans branş bazında başarı sıralamasını açıkladı. Bu sayede adaylar tercih dönemi öncesi sıralamalarını görüntüleyebileceği için tercih edecekleri kurumu daha rahat listeleyebilecek. Yerleştirmeye etkisi olan branş sıralama nasıl öğrenilir? 2020 KPSS önlisans branş sıralaması…

KPSS ÖN LİSANS BAŞARI SIRALAMASI

KPSS BRANŞ SIRALAMA AÇIKLAMASI

ÖSYM'nin KPSS ön lisans başarı sıralaması hakkında yaptığı açıklama şu şekilde;

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

2020 KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

2020-KPSS önlisans oturumlarına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.