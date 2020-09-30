KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS sınav ücreti nereye yatırılır? KPSS ortaöğretim başvurularında son gün!

KPSS ortaöğretim oturumu başvuruları bugün tamamlanıyor. KPSS 2020 Ortaöğretim başvurularının bitmesine saatler kaldı. KPSS ortaöğretim başvuruları ÖSYM AİS sayfası üzerinden alınmaya devam ediyor. Sınav başvurularını son güne bırakan adaylar KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS sınav ücreti nereye yatırılır? Ortaöğretim KPSS ücreti hangi bankaya yatırılır? sorularını merak ediyor. İşte KPSS başvurusu ve KPSS sınav ücreti yatırma ile ilgili bilmeniz gerekenler...

KPSS ortaöğretim başvuruları bugün sona eriyor. ÖSYM tarafından alınan KPSS ortaöğğretim başvurularında son saatlere girildi. Başvurularını son güne bırakan adaylar internette sıklıkla KPSS başvuru ücreti yatırma ile ilgili sorgulama yapıyor. Peki, KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS sınav ücreti nereye yatırılır? Ortaöğretim KPSS ücreti hangi bankaya yatırılır? İşte KPSS başvurusu ile ilgili detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR

ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinde yer alan bilgilere göre başvurular 30 Eylül’de yeni bugün tamamlanacak. 15 Eylül’de başlayan başvurular için adaylara 15 günlük süre verilmiş ve başvuruların 30 Eylül günü saat 23:59’da tamamlanacağı ifade edilmişti. KPSS başvurularında son saatlere girildi.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ortaöğretim sınavı başvuru ücreti 80 lira olarak belirlendi. KPSS ortaöğretim başvurularını tamamlamak için adayların baivuru ücretini anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM’nin kartlı ödeme sisteme olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden ödememeleri gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilen kişiler başvurularını bu şekilde gerçekleştirebilecekler. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göreyse Ortaöğretim sınavı 22 Aralık 2020 günü gerçekleştirilecek. Kamu kurumlarında görev almak isteyen ortaöğretim mezunları bu sınava katılabilecekler.