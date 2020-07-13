KPSS başvuru tarihi bugün sona eriyor! KPSS 2020 lisans, önlisans ve ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuru ne zaman bitiyor, sorusuna cevap aranıyor. Arama motorlarından KPSS son başvuru tarihi araştırılıyor. 30 Haziran tarihinde başlayan KPSS başvuruları bugün sona ediyor. Adaylar oturumlara girebilmek için işlemlerini sürdürüyor. Başvuru işlemi ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılıyor. Peki, KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılıyor?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi başvuruları süreci devam ediyor. 30 Haziran'da başlayan KPSS başvuruları bugün sona eriyor. Online sistem üzerinden gerçekleşen başvuru işlemi başvuru ücretinin ödenmesiyle tamamlanıyor. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırılmaması durumunda başvuru işlemleri kabul tamamlanamıyor. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar, nereye, hangi bankalara yatırılacak? KPSS başvurusu nasıl yapılır?

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak,sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylarbaşvurabilecek. İşte başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu…

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KPSS 2020 BAŞVURU ÜCRETİ

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 80 TL



KPSS Alan Bilgisi için her oturumda, 55 TL



ÖABT, her bir alan için, 80 TL

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE, HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

KPSS her bir oturumu için 80 TL sınav ücreti ödenecek. Ödeme yerleri ve bankalar şu şekilde olacak;



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;



ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);



ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.