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KPSS Alan Bilgisi Sınavı başladı

DHA |  12 Eylül 2020 Cumartesi - 11:08 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 11:08

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Testinin 1. Oturumu başladı.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı KPSS sınavı 81 il merkezinde başladı.
 
Alan Bilgisi Testinin 1. Oturumunun yapıldığı sınav noktalarından biri de Şişli Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.
 
Sınava giren adaylar, corona virüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tek tek içeri alındı.  Okul bahçesinde adaylara dezenfektan verilirken maskede dağıtıldı.
 
 
Adaylar saat 10.00'a kadar salonlara girebilirken saat 10.00'dan sonra kapılar kapanarak sınav başladı.
 

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