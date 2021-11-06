KPSS 2022 ne zaman? KPSS önlisans başvuru tarihi açıklandı mı?

KPSS sınavı ne zaman? 2022 KPSS sınav ve başvuru tarihleri ile ilgili yoğun araştırma devam ediyor. KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavının ne zaman olacağı sorgulanıyor. Önlisans KPSS 2022 başvuruları başladı mı?

KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihini araştırıyorlar. KPSS önlisans sınavı iki yılda bir yapıldığından bu yıl sınavın yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, KPSS önlisans sınavı ne zaman? İşte KPSS önlisans sınavına dair tüm merak edilenler...

KPSS 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI MI, KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?

2022 Önlisans KPSS başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi kapsamında açıklanacak. Geçtiğimiz yıl uygulanan sınav için başvurular 21 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınmıştı.

2022 KPSS önlisans oturum tarihi henüz belli olmadı. En son 2020'de uygulanan sınav 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşmişti.

KPSS PUANI GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

2020-KPSS Ön Lisans Sınavı, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

2020-KPSS'ye ön lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ön lisans düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri "KPSS Ön Lisans" sınav sonuçlarını etkilemez.