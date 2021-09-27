KPSS 2021 branş sıralaması belli oldu! ÖSYM duyurdu: KPSS lisans branş sıralaması sorgulama

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar, 2021 KPSS taban puanları ve branş sıralaması açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyordu. ÖSYM beklenen duyuruyu yaptı. İşte KPSS 2021 branş sıralaması

2021 Kamu Personel Seçme Sınavına (2021-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları yayınlandı. İşte KPSS branş bazında sıralama görüntüleme ekranı

KPSS 2021 BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

2021 Kamu Personel Seçme Sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

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Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.