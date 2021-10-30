Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı tercihleri devam ediyor. ÖSYM tarafından alınan tercihlerde son günlere girildi. Peki, KPSS 2021/8 tercihleri ne zaman bitiyor? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri!

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih sürecini 27 Ekim'de başlatmıştı. ÖSYM tarafından alınan tercihlerde son günlere girildi. Adaylar tercih başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri üzerinden yapabilecek. Peki, KPSS 2021/8 tercihleri ne zaman bitiyor? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri!

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini 27 Ekim-2 Kasım 2021 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 2 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TERCİH ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını gözönünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.