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- KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı! Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme kılavuzu
KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı! Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme kılavuzu
27 Mayıs 2021 Perşembe - 13:05 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 13:15
KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınma işlemi başladı. Adaylar tercihlerini, 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. İşte KPSS 2021/6 tercih kılavuzu...
Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzuna saat 13.00’ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
TİCARET BAKANLIĞI KPSS-2021/6 TERCİH KILAVUZU