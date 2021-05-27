KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı! Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme kılavuzu

Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzuna saat 13.00’ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

TİCARET BAKANLIĞI KPSS-2021/6 TERCİH KILAVUZU