KPSS 2021/3 tercih sonuçları açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji yerleştirme sonuçları

KPSS-2021/3 tercih sonuçları açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarının belli olmasıyla sınava giren adayların sonuç sorgulaması da başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 28 Ocak - 03 Şubat 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/3 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Şubat 2021 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek’’ denildi.

KPSS-2021/3 YERLEŞTİRME SONUÇLARI

KPSS-2021/3 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER