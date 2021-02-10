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KPSS 2021/3 tercih sonuçları açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji yerleştirme sonuçları

10 Şubat 2021 Çarşamba - 16:01 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 16:03

ÖSYM Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıkladığını duyurdu. İşte KPSS-2021/3 tercih sonuçları detayları…


KPSS-2021/3 tercih sonuçları açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarının belli olmasıyla sınava giren adayların sonuç sorgulaması da başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 28 Ocak - 03 Şubat 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/3 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Şubat 2021 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek’’ denildi.

KPSS-2021/3 YERLEŞTİRME SONUÇLARI

KPSS-2021/3 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

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KPSS 2021/3 tercih sonuçları Tarım ve Orman Bakanlığı ÖSYM
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