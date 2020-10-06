KPSS 2020 lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

Eylül ayında gerçekleştirilen KPSS 2020 lisans sonuçları merak ediliyor. KPSS lisans sınavına katılan milyonlarca adayın gözü ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS sonuçlarında. Peki, KPSS 2020 lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS 2020 lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Eylül ayında yapılan KPSS Lisans sınavı sonuçları için geri sayım başladı. KPSS Lisans sınavına giren adaylar ÖSYM tarafındna açıklanacak sonuçlara odaklandı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre KPSS lisans sonuçlarının duyurulacağı tarih belli oldu. Peki, KPSS 2020 lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS 2020 lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih...

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, KPSS lisans sonuçları tarihi belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından sorgulayabilecekler.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.