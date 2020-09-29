KPSS 2020 iptal mi olacak? KPSS’de hatalı soru iddiası…

KPSS iptal olur mu? sorusuna sosyal medyada dolaşan 13 sorusunun hatalı olduğu iddialarının ardından yoğuna bir şekilde cevap aranıyor. Sınava giren adaylar sosyal medya aracı Twitter üzerinden paylaşım yaparak, soruların ve bazı şıkların farklı olduğunu öne sürdü. Peki, KPSS iptal olacak mı?

KPSS bitti ancak etkisi devam ediyor. ÖSYM Başkanlığı tarafından sınav sonrasında yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını inceleyen adaylar sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. 13 sorunun hatalı olduğunu iddia eden adaylar soruları ve hatalı şıkları tek tek paylaştı.

ÖSYM AÇIKLAMA YAPTI MI?

Adayların yaptığı paylaşım ve iddialara yönelik ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama ve cevap gelmedi. Adaylar ayrıca hatalı olduğunu iddia ettikleri sorulara ilişkin CİMER'e başvuruda bulundu.

12 BİNDEN FAZLA PAYLAŞIM YAPILARAK, SORULAR PAYLAŞILDI

Twitter üzerinden ise, #KPSSSORUHATALARI etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Öte yandan Genel Kültür ve Genel Yetenek ile eğitim bilimleri ve ÖABT'de doğru cevaplarında da yanlış olduğu iddai edildi.