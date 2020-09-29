KPSS 2020 iptal mi olacak? KPSS’de hatalı soru iddiası…

KPSS bitti ancak etkisi devam ediyor. ÖSYM Başkanlığı tarafından sınav sonrasında yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını inceleyen adaylar sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. 13 sorunun hatalı olduğunu iddia eden adaylar soruları ve hatalı şıkları tek tek paylaştı.
ÖSYM AÇIKLAMA YAPTI MI?
Adayların yaptığı paylaşım ve iddialara yönelik ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama ve cevap gelmedi. Adaylar ayrıca hatalı olduğunu iddia ettikleri sorulara ilişkin CİMER'e başvuruda bulundu.
12 BİNDEN FAZLA PAYLAŞIM YAPILARAK, SORULAR PAYLAŞILDI
Twitter üzerinden ise, #KPSSSORUHATALARI etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Öte yandan Genel Kültür ve Genel Yetenek ile eğitim bilimleri ve ÖABT'de doğru cevaplarında da yanlış olduğu iddai edildi.