KPSS tercih sonuçları açıklandı!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Danıştay 2. Dairesinin 06.10.2020 tarihli ve 2020/973 E. sayılı kararıyla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Geçici 19. Maddesi ile söz konusu hüküm doğrultusunda ilgili tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanların tercihte bulunmasının engellenmesine yönelik KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzu hükmünün yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmenin durdurulması kararı üzerine ilgili tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olmaları nedeniyle KPSS-2020/7 yerleştirme işlemlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylardan 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda yeni yapılan yerleştirme işlemleri, Tarım ve Orman Bakanlığının görüşleri doğrultusunda aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilmiştir:

1) 9 Haziran 2020 tarihli KPSS-2020/7 yerleştirme sonuçlarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ataması yapılan adayların ataması korunduğundan; yerleştirme sonuçlarına göre yerleşen ancak ilgili dönemde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ataması yapılmayan adayların ise Bakanlık tarafından ataması yapılacağından ve aynı zamanda yürütmenin durdurulması kararlarının geçmişe yürürlüğü ilkesi gereğince de 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercihte bulunan adaylardan yeniden tercih alınmamıştır.

2) 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapan adaylardan 09.05.2020 tarihi itibarıyla bir kamu kurumunda görev yapmadığı Bakanlık tarafından tespit edilenlerin tercihleri yerleştirme işlemine dâhil edilmemiştir.

3) 28 Mayıs 2020 tarihi ve öncesinde tercih ettiği sözleşmeli pozisyonların gerektirdiği alan/programdan mezuniyeti olan adayların tercihleri değerlendirmeye alınmış, 28 Mayıs 2020 tarihinden sonra tercih ettiği sözleşmeli pozisyonların gerektirdiği alan/programdan mezun olan adayların tercihleri ise yerleştirme işlemine dâhil edilmemiştir.

4) 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılan tercihler ile mahkeme kararına istinaden yapılacak yeni yerleştirme işlemi için 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapanlardan ilgili tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştığı Bakanlık tarafından tespit edilen adayların tercihleri, yürütmenin durdurulması kararlarının geçmişe yürürlüğü ilkesi gereğince birlikte işleme alınarak ilgili sözleşmeli pozisyonlara kontenjan kadar aday yerleştirilmiştir.

5) Yerleştirme sonuçları sadece 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapan adaylar için açıklanmıştır.