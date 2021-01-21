KPSS 2020/7 tercih kılavuzu güncellendi! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu…

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı, 27 Ocak’ta sona erecek. KPSS puanıyla alım yapılan Tarım ve Orman Bakanlığı’na 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında KPSS puanı olmadığı içim başvuramayan adaylar yeni açılan ilana yoğun ilgi gösteriyor. Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel için pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi ayrı olarak tablolarla gösterildi. İşte güncellenen KPSS 2020/7 tercih kılavuzu…

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı hakkında yeni bir duyuru yaptı. ÖSYM yaptığı duyuruda KPSS 2020/7 tercih kılavuzunun güncellendiğini aktardı. Geçtiğimiz dönem başvuru yapamayanlar kılavuzun güncellenmesiyle bakanlığın başvuru sayfasına yöneldi. Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel alımı başvuruları 21 Ocak ve 27 Ocak tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Tarım Bakanlığı personel alımı KPSS tercih kılavuzu

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 27 Ocak 2021 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi ayrı olmak üzere Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3’de gösterilmiştir.

Tercih işlemleri, yargı kararı gereği güncellenen KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM kılavuz açıklaması!

ÖSYM resmi sitesinde yer alan duyuruda; "Danıştay 2. Dairesinin kararıyla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Geçici 19. maddesinin yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmenin durdurulması kararı gereğince, ilgili tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olmaları nedeniyle KPSS-2020/7 yerleştirme işlemlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, yargı kararı gereği güncellenen ve ekte yer alan KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir." denildi.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM’ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.