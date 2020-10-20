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KPSS-2020/13 Karayolları sözleşmeli personel sonuçları açıklandı! Karayolları sözleşmeli personel alımı 2020 sonuç sorgulama!

20 Ekim 2020 Salı - 10:21 | Son Güncelleme : 20 10 2020 - 10:21

KPSS-2020/13 sonuçları belli oldu. KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 07 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. KPSS-2020/13 Karayolları sözleşmeli personel sonuçları…


ÖSYM KPSS-2020/13 sonuçları açıklandı. 07 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin web sayfasından ulaşabilecek. KPSS-2020/13 Karayolları sözleşmeli personel sonuçları…

KPSS 2020/13 KARAYOLLARI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS 2020/13 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

07 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ekim 2020 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan 9.176 adayın 170'i yerleşti. Boş kontenjan kalmadı.

 

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