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KPSS-2020/12 tercih sonuçları açıklandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı! ÖSYM açıkladı!

15 Ekim 2020 Perşembe - 15:30 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 15:31

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranından öğrenebilecek. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2020/12 tercih sonuç sorgulama ekranı...


ÖSYM tarafından tercihleri alınan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2020/12 yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, KPSS-2020/12 sonuç duyurusunu resmi web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. İşte İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2020/12 tercih sonuç sorgulama ekranı...
 
 
KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirmeler tamamlandı. ÖSYM, KPSS-2020/12 sonuç duyurusunu resmi web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. 
 
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde: 
 
"02 - 07 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır."
 
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ekim 2020 tarihinde 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
 
 
 

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