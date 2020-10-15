KPSS-2020/12 tercih sonuçları açıklandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı! ÖSYM açıkladı!

ÖSYM tarafından tercihleri alınan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2020/12 yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, KPSS-2020/12 sonuç duyurusunu resmi web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. İşte İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2020/12 tercih sonuç sorgulama ekranı...
KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirmeler tamamlandı. ÖSYM, KPSS-2020/12 sonuç duyurusunu resmi web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"02 - 07 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır."
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ekim 2020 tarihinde 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."