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Personel Alımı Haberleri KPSS-2020/12 tercih sonuçları açıklandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı! ÖSYM açıkladı!

KPSS-2020/12 tercih sonuçları açıklandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı! ÖSYM açıkladı!