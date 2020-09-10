KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu | ÖSYM Sağlık Bakanlığı atama tercihleri nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı en az ortaöğretim mezunu 200 personel alacak!

ÖSYM "KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" başlıklı duyuru yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacakları İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığına en az ortaöğretim mezunu 200 personelin yerleştirmesi yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı atama tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2020/11 tercih kılavuzu adayların erişimine açıldı. Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına, ‘’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacakları İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı için personel yerleştirilecek. Adaylar tercihlerini, 10 – 16 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 16 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Peki, ÖSYM Sağlık Bakanlığı atama tercihleri nasıl yapılır? İşte KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu…

KPSS 2020/11 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığına elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Sağlık Bakanlığına postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sağlık Bakanlığı bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edinecektir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan Sağlık Bakanlığına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini ilgili Bakanlıktan öğreneceklerdir.

ATAMALAR NASIL OLACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadrolara Sağlık Bakanlığınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?