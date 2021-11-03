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Kozmetik sektörünün vazgeçilmezi! 30 kat daha fazla kazandırıyor
Bir dönüm buğday yerine bir dönüm bu bitkiyi eken 30 kat fazla kazanıyor. Bir dönümden yaklaşık 400 kilo elde ediliyor. Yüksek getirili tıbbi aromatik bitkiler arasında gösterilen zambak (iris florentina) üretimine Edirne'de de başlandı. Yüksek getirili zambak üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Türkiye'de pazar sıkıntısının yaşanmadığı belirtilen ve kozmetik sanayinde kullanılan zambağın aynı büyüklükte ekilen buğdaydan daha az mesai harcanarak en az 30 kat fazla kazandırdığı ifade ediliyor.