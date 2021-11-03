ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Ekonomi » Kozmetik sektörünün vazgeçilmezi! 30 kat daha fazla kazandırıyor

Kozmetik sektörünün vazgeçilmezi! 30 kat daha fazla kazandırıyor

Bir dönüm buğday yerine bir dönüm bu bitkiyi eken 30 kat fazla kazanıyor. Bir dönümden yaklaşık 400 kilo elde ediliyor. Yüksek getirili tıbbi aromatik bitkiler arasında gösterilen zambak (iris florentina) üretimine Edirne'de de başlandı. Yüksek getirili zambak üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kozmetik sektörünün vazgeçilmezi! 30 kat daha fazla kazandırıyor Türkiye'de pazar sıkıntısının yaşanmadığı belirtilen ve kozmetik sanayinde kullanılan zambağın aynı büyüklükte ekilen buğdaydan daha az mesai harcanarak en az 30 kat fazla kazandırdığı ifade ediliyor.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.