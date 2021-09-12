Kozmetik devinden flaş karar! Paylaşımları olay olmuştu, çekiliyor

Kyodo ajansının haberine göre, Kasım 2020'de internet sitesinde yayımlanan "Koreli karşıtı" paylaşımlar sonrası, Japonya'da yoğun eleştirilere maruz kalan DHC sert bir karar aldı. Firma Üst Yöneticisi (CEO) Yoşida Yoşiaki'nin rakip bir şirketi hedef alırken kullandığı "Korelileri tahkir eden" söylemler sonrası DHC, 2002'de girdiği Güney Kore piyasasından çekileceğini açıkladı.
Güney Kore'deki faaliyetlerini durduracağını açıklayan Japon firma, internet üzerinden satışları da sürdürmeyeceğini duyurdu. Haberde, CEO Yoşida'nın "Koreli karşıtı" mesajı sonrası, DHC ürünlerinin Güney Kore'de boykot edildiği, çoğu alışveriş mağazalarının firma ürünlerinin satışını durduğu aktarıldı.