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Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı

29 Mayıs 2021 Cumartesi - 12:32 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 12:32

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Akdam köyü mevkisinde 7 farklı noktada çıkan orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.


Bakan Bekir Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adana Kozan, Akdam köyü mevkisinde 19.55 saatinde 7 farklı noktada çıkan orman yangınına kahramanlarımız saat 20.06 itibarı ile ilk müdahaleyi yapmış olup, yangın saat 23.00'te kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

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