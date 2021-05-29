Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bakan Bekir Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adana Kozan, Akdam köyü mevkisinde 19.55 saatinde 7 farklı noktada çıkan orman yangınına kahramanlarımız saat 20.06 itibarı ile ilk müdahaleyi yapmış olup, yangın saat 23.00'te kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.