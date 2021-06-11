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Köyü yıkan haber! Kaymakam devreye girdi! 20 çocuk babası muhtar...

AA |  11 Haziran 2021 Cuma - 19:59 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 19:59

Malazgirt ilçesinde 1957 yılında amcasından devraldığı muhtarlık mührünü 64 yıldır taşıyan Reşit Kardan, hayatını kaybetti.


Yaşamının büyük bölümünü mahalle muhtarı olarak geçiren Kardan (88),  görev yaptığı Adalar Mahallesi'nde dün vefat etti.
 
Ömrünün son günlerine kadar görevini sürdüren 20 çocuk babası  Kardan'ın vefatı, mahalle sakinlerini yasa boğdu.
 
Son olarak 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde muhtarlık mührünü  taşımaya tekrar hak kazanan Kardan'ın yakınları, mahalledeki taziye evinde baş  sağlığı dileklerini kabul etti. Burada, koronavirüs salgını nedeniyle alınan  tedbirlere uyularak dualar okundu.
 
Kardan'ın yakınlarından Ferit Çakan, Kardan'ın ilçe genelinde çok  sevildiğini belirterek, "Muhtarlığı dedemden aldı ve o günden beri sürdürüyordu.  Sürdürmesinin en büyük sebebi ailemizden aldığı terbiyeyle örnek olmasıydı. İki  mahallenin, hatta üç mahallenin büyüklüğünü yaptı. Tabii ki Malazgirt'te sevilen,  sayılan, barış yerlerini gezen ve kendisini taşıyan birisi olarak da  seviliyordu." diye konuştu.
 
Muhtarlık görevi birinci azaya verilecek
 
Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, AA muhabirine, Adalar  Mahallesi muhtarı Reşit Kardan'ın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade  ederek, "Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz bir muhtardı. Seçim yapmayı  düşünmüyoruz. Muhtarlık mührünü birinci aza olan Emrah Balcı'ya teslim edeceğiz."  dedi.
 

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Malazgirt muhtarlık mührü Kaymakam
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