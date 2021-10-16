Köylüleri delirten gizemli ses: Adeta işkence çekiyoruz

İngiltere'de bir köyde başlayan ve aralıksız devam eden rahatsız edici bir uğultu, köy sakinlerini çileden çıkardı. "İşkence çekiyoruz" diyen köylüler, imza toplayıp dilekçe verdi. Ancak yapılan araştırmalar sonuç vermedi.

İngiltere'nin Halifax bölgesindeki bir köyün sakinleri, bir yıldır sürekli duydukları gizemli bir uğultudan şikayetçi.

Düşük seviyeli uğultu köylüleri uyuyamaz hale getirdi.

Köylülerin şikayetçi olduğu rahatsızlıklar arasında uykusuzluk, baş ağrısı ve başın ön kısmına baskı, sisli beyin, ağrılı kulaklar, stres ve kaygı yer alıyor.

ÇOK SAYIDA POTANSİYEL KAYNAK VAR, ÇÖZÜM YOK

Yetkililer, yaptıkları araştırmalarının "çok sayıda potansiyel kaynak" içerdiğini belirtse de gizemli uğultuya henüz bir çözüm bulunmuş değil.

Köylüler, belediyenin gizemli sesin kaynağını bulma arayışından vazgeçtiği endişesiyle daha fazla araştırma yapılması için bir imza toplayıp dilekçe verdiler.

"ADETA İŞKENCE ÇEKİYORUZ"

Köy sakinlerinden Calderdale Konseyi meclis üyesi Yvonne Conner, köyde yaşayan insanların bir yıldır adeta işkence çektiğini belirterek, "Bazı komşularım hafta sonları kurtulmak için tatil rezervasyonları yaptırıp gidiyor" dedi.

Yerel halk, sesin sanayi birimlerinden geliyor olabileceğini belirtti. (Hürriyet)