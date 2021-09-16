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Köylüler tedirgin! Büyük tehlike ortaya çıktı, 2 metreye kadar...

AA |  16 Eylül 2021 Perşembe - 20:21 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 20:21

Konya’nın Emirgazi ilçesinde yer altı sularının çekilmesine bağlı olarak, ilk tespitlere göre yaklaşık 1500 metre uzunluğunda yüzey yarığı oluştu.


Çumra ve Karapınar ilçelerindeki bazı kırsal mahallelerde önceki  yıllarda oluşan kilometrelerce uzunluktaki yüzey yarıklarından sonra Emirgazi  ilçesi Işıklar Mahallesi'nde de yer altı sularının çekilmesi nedeniyle, eni yer  yer 2 metreyi, uzunluğuysa 1500 metreyi bulan yarık meydana geldi.
 
Yarık oluşumu nedeniyle bölgedeki bazı evler de hasar gördü.
 
Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi  Prof. Dr. M. Tahir Nalbantçılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya Kapalı  Havzası'nda aşırı su kullanımına bağlı olarak meydana gelen problemlerden birinin  yüzey yarıkları olduğunu söyledi.
 
Bölgenin obruklarla da sık sık gündeme geldiğine değinen Nalbantçılar,  "Bölgemizde daha çok obrukların oluşması ile ortaya çıkan su tüketimine bağlı  sorunlar, bugün Emirgazi civarında fark edilen çatlaklı kırıklı yapı, ovalık  alanda, yerin jeolojik özelliğine bağlı olarak sıkılaşma sonucunda meydana gelmiş  açılmalardır. Bu türden yer deformasyonu, zaman içerisinde gelişimini sürdürme  kapasitesi bulundurmaktadır. Kenar başlangıç tarafında çatlaklar şeklinde görülen  bu yapı, belirli yerlerde açılmalar, yani yarıklar hatta çökme olarak karşımıza  çıkmaktadır." diye konuştu.
 
Kimi zaman yüzey faylanması olarak adlandırılan bu yer  deformasyonlarının zamanla gelişim gösterebildiğini ve çökmelerin, açılmaların  artabildiğini belirten Nalbantçılar, şunları kaydetti:
 
"Çumra bölgesinin zemininde de fark edilen bu yapısal durum, Konya  Ovası'nda artık obruk oluşumunun yanında yarıkların gözlemlenmeye başlanacağının  bir işareti durumundadır. Dolayısıyla su kullanımına bağlı olarak tehlikenin  şekli ve boyutu değişmektedir. Çok hassasiyet gösterilmesi ve sürecin izlenmesi  gerekmektedir."
 

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Konya yer altı çekilme
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