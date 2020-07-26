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Köylüler 'füze gördük' ihbarında bulundu, jandarma baskın yaptı! Gerçek ise...
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Ali Yiğit, demir ve sac kullanarak denizde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracı yaptı. Ali Yiğit’in test için baraj gölüne götürdüğü prototipi gören köylüler, ‘füze gördük’ ihbarında bulundu.
İmam Hatip Lisesi mezunu olan ve Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Ali Yiğit, su üzerinde koşan kertenkeleleri inceleyerek, denizde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracı yapmaya çalıştı.