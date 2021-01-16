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Köylüler büyük şaşkınlık yaşadı! İkisi boyun kısmında 6 ayaklı...

AA |  16 Ocak 2021 Cumartesi - 21:45 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 21:45

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 6 ayaklı doğan kuzu görenlerin ilgisini çekiyor.


İlçeye bağlı Düzova Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği  yapan Maksut Bulut'a ait koyunlardan biri, ikisi boyun kısmında 6 ayaklı kuzu  doğurdu.
 
Görenlerin şaşkınlıkla baktığı 6 ayaklı kuzu mahalle sakinlerinin ilgi  odağı haline geldi.
 
Maksut Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 gün önce  sağlıklı bir şekilde doğan kuzunun 6 ayağının olduğunu görünce büyük şaşkınlık  yaşadıklarını belirtti.
 
Babadan dededen hayvancılıkla uğraştıklarını ancak ilk defa böyle bir  durumla karşılaştıklarını ifade eden Bulut, şöyle konuştu:
 
"Daha önce memleketimizde böyle bir şey görmedik. Babamıza, dedemize  sorduk, 6 ayaklı olarak doğan bir kuzu görmemişler. Allah’ın takdiri, ne  diyebiliriz. Doğum esnasında ters dünyaya geldi, ancak sağlığında her hangi bir  sıkıntı yok, sütünü içiyor. Diğer kuzularla birlikte koşup eğleniyor. Onlardan  tek farkı sadece 6 ayaklı olması."
 
Bulut, kuzuyu veterinere de gösterdiklerini şuan için gayet sağlıklı  olduğunu belirttiklerini sözlerine ekledi.
 

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Diyarbakır Çınar kuzu
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