Gazetevatan.com » Gündem » Köylüler buldu, hemen askere haber verdi! Sikorsky ile götürüldü...
Köylüler buldu, hemen askere haber verdi! Sikorsky ile götürüldü...
Tunceli’nin Pülümür ilçesindeki bir yaylada bulunan cisim şaşkınlığa uğrattı. Köylüler hemen askere haber verdi. İhbar sonrası bölgeye gelen askerler, yaklaşık yarım ton ağırlığındaki 3 parçalı buluntu ile karşılaştı. Cisim helikopterle bölgeden alınabildi. Birinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı düşünülen ve Tunceli Müzesi'ne taşınan cisim, hakkında çarpıcı detaylar paylaşıldı.
Pülümür'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bölgenin teröristlerden arındırılmasının ardından geçimini hayvancılıkla sağlayan göçerler için meraya açılan 2 bin 500 rakımlı Kızılmescit’te vatandaşlar farklı bir cisimle karşılaşınca durumu jandarmaya bildirdi.