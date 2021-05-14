ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Yaşam » Köylüler ayağa kalktı! 'Çok üzgünüz' diyerek gerçeği açıkladılar

Köylüler ayağa kalktı! 'Çok üzgünüz' diyerek gerçeği açıkladılar

Köylüler ayağa kalktı! 'Çok üzgünüz' diyerek gerçeği açıkladılar Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir gölette balık ölümleri yaşandı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.